В Хьюстоне отметили День Республики

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, по инициативе и организационной поддержке Центра интеграции США-Азербайджан (USACI) в Хьюстоне (штат Техас) состоялось мероприятие, посвященное 103-й годовщине Дня Республики - 28 мая.

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, по инициативе и организационной поддержке Центра интеграции США-Азербайджан (USACI) в Хьюстоне (штат Техас) состоялось мероприятие, посвященное 103-й годовщине Дня Республики - 28 мая.

Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, участники праздничного мероприятия почтили минутой молчания память шехидов, принесших Азербайджану блестящую победу в 44-дневной Отечественной войне.

В торжестве приняли участие проживающие в Хьюстоне представители азербайджанской, турецкой и пакистанской общин, конгрессмены и представители местных органов власти, лидеры политических партий.

Представители органов местного самоуправления и других общин поздравили азербайджанский народ с Днем Республики. Мероприятие завершилось концертной программой азербайджанской музыки.