О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Хьюстоне отметили День Республики

В Хьюстоне отметили День Республики При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, по инициативе и организационной поддержке Центра интеграции США-Азербайджан (USACI) в Хьюстоне (штат Техас) состоялось мероприятие, посвященное 103-й годовщине Дня Республики - 28 мая.
Диаспора
29 мая 2021 г. 21:15
В Хьюстоне отметили День Республики

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, по инициативе и организационной поддержке Центра интеграции США-Азербайджан (USACI) в Хьюстоне (штат Техас) состоялось мероприятие, посвященное 103-й годовщине Дня Республики - 28 мая.

Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, участники праздничного мероприятия почтили минутой молчания память шехидов, принесших Азербайджану блестящую победу в 44-дневной Отечественной войне.

В торжестве приняли участие проживающие в Хьюстоне представители азербайджанской, турецкой и пакистанской общин, конгрессмены и представители местных органов власти, лидеры политических партий.

Представители органов местного самоуправления и других общин поздравили азербайджанский народ с Днем Республики. Мероприятие завершилось концертной программой азербайджанской музыки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоHyustonda Respublika Günü qeyd edilib

Другие новости из категории

В Лондоне установлены билборды по случаю Дня Республики Азербайджана
В Лондоне установлены билборды по случаю Дня Республики Азербайджана
29 мая 2021 г. 13:37
В Киеве состоялся симфонический концерт, посвященный Дню Республики - ВИДЕО
ФотоВ Киеве состоялся симфонический концерт, посвященный Дню Республики - ВИДЕО
28 мая 2021 г. 12:29
Азербайджанцы провели акции в трех городах США
ФотоАзербайджанцы провели акции в трех городах США
27 мая 2021 г. 13:52
В Пекине состоялось мероприятие Низами Гянджеви – поэт всего человечества
ФотоВ Пекине состоялось мероприятие "Низами Гянджеви – поэт всего человечества"
25 мая 2021 г. 16:26
В штате Северная Каролина учреждена Организация дружбы Азербайджана
В штате Северная Каролина учреждена Организация дружбы Азербайджана
24 мая 2021 г. 14:49
Завтра состоится марафон YAŞAT
Завтра состоится марафон YAŞAT
24 мая 2021 г. 10:50
Премьер Грузии поздравил азербайджаноязычную газету
Премьер Грузии поздравил азербайджаноязычную газету
22 мая 2021 г. 14:10
В Тбилиси обсудили азербайджано-грузинское сотрудничество
В Тбилиси обсудили азербайджано-грузинское сотрудничество
20 мая 2021 г. 18:36
Азербайджанская делегация находится с визитом в Грузии - ОБНОВЛЕНО
ФотоАзербайджанская делегация находится с визитом в Грузии - ОБНОВЛЕНО
18 мая 2021 г. 15:35
Проживающие в Германии азербайджанцы проводят акцию перед офисом ООН
Проживающие в Германии азербайджанцы проводят акцию перед офисом ООН
18 мая 2021 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi