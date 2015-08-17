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    В Херсоне зверски убит один из лидеров местной азербайджанской общины

    Тело предпринимателя нашли в его собственном Мерседесе

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В украинском  Херсоне зверски убит один из лидеров местной азербайджанской общины, бизнесмен Ильхам Тагиев.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, тело предпринимателя нашли в его собственном "Мерседесе".

    Как предполагает милиция, в ночь на 17 августа предприниматель подъехал на своей иномарке к арендованному гаражу на Бериславском шоссе областного центра, где  его и подстерегли преступники.

    Тремя ударами твердым тупым предметом по голове И. Тагиева повалили на землю, и добивали ногами, сломав три ребра. Затем бросили тело в машину, забрали из кармана ключи от квартиры и направились туда.

    По свидетельству очевидцев, в квартире после их визита было перевернуто все вверх дном - в поисках тайников перевернуты диваны, сорваны ковры. Бытовая техника после погрома осталась на месте, но сколько похищено денег и золотых украшений пока неясно.

    Ильхам Тагиев активно участвовал в культурной и общественной жизни этнических азербайджанцев Херсонщины.

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