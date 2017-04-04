В Харькове внезапно скончался известный азербайджанский предприниматель и меценат

Киев. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Харькове скончался сотрудник местного суда, известный украинский предприниматель, азербайджанец по происхождению Абузар Мамедов, сообщил Report его друг Эльчин Оруджев.

Экспертиза показала, что причиной смерти является сердечная недостаточность.

Последним местом работы скончавшегося была должность помощника председателя суда города Печенеги Харьковской области.

3 апреля состоялись проводы в главной азербайджанской мечети Харькова. Собралось большое количество людей, которые пришли отдать дань памяти А.Мамедову. Потом машина с гробом была отправлена на родину покойного.

Похороны азербайджанского предпринимателя состоятся в городе Нахчыван, где он родился.

Отметим, что скончавшийся был известным предпринимателем в Харькове, широко занимался благотворительностью, помогая детским домам и нуждающимся, систематически оказывал юридическую и материальную помощь уроженцам Азербайджана и не только. Среди украинцев он тоже пользовался большим уважением.