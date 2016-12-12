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    В Гяндже прошла научно-практическая конференция на тему "Низами и мировая литература"

    На конференции также присутствовали участники X заседания высокого уровня

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Делегация в составе участников прошедшего при организационной поддержке Гокомитета по работе с диаспорой, Международного центра Низами Гянджеви и Мадридского клуба X заседания высокого уровня приняла участие на прошедшей в Гяндже международной научно-практической конференции на тему "Низами и мировая литература".

    Как сообщили Report в пресс-службе комитета, делегация посетила мавзолей Низами Гянджеви, музей Низами. Гости также оставили запись в книге памяти музея.

    До начала научно-практической конференции гости посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили цветы.

    Затем они пришли в Центр Гейдара Алиева, где ознакомились с посвященной 875-летию Низами Гянджеви художественной выставкой под названием "Древняя Гянджа – родина Низами" ("Nizami yurdu - qədim Gəncə").

    Этим начала свою работу посвященная великому мыслителю и философу научно-практическая конференция "Низами и мировая литература".

    В конце мероприятия гостям вручили ковры с изображениями Низами Гянджеви и Мехсети Гянджеви. 

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