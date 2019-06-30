В Грузии закрыли дорогу в село, где проживают азербайджанцы, жители проводят акцию

В селе Чангиляри ( Карабаглилар ) Каспийского района Грузии, где проживают азербайджанцы, жители провели акцию протеста вблизи магистральной дороги.

Как сообщает грузинское бюро Report, местные жители протестовали против закрытия дороги в село из главного магистрального пути.

На территорию были вызваны сотрудники полиции. Житель села Джафар Рафигоглу сказал Report, что недавно окраины магистральной дороги были закрыты железными конструкциями.

"Путь из магистральной дороги в село, существует уже 100 лет. После его обведения железным забором, связь с магистральной дорогой была прервана. На магистральной дороге нет перехода. Всего в селе живет около 80 семей, которым передвигаться стало весьма сложно. По причине закрытия дороги, для того чтобы добраться до шоссе, мы должны преодолеть несколько километров. Автобусы и даже такси не останавливаются вблизи села”.

Жители Чангиляри требуют открытия дороги, соединяющей село с главной магистральной дорогой.

Губернатор Шида Картлийской области Симон Гуледани, встретился с жителями Чангиляри. Он заявил о том что, эта проблема будет обсуждаться с Департаментом дорог. Ответ будет дан в течении одной недели.