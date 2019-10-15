В Грузии задержаны двое молодых людей, похитивших азербайджанку

Задержаны двое молодых людей 1990 и 1991 г.р., похитивших в Гардабанском районе Грузии 19-летнюю азербайджанку с целью женитьбы.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило Министерство внутренних дел Грузии.

Следствием установлено, что похитители увезли девушку из села Тезекенд в Марнеули. Однако, в селе Косалы ей удалось бежать.

В отношении задержанных азербайджанцев возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Грузии. Их ждет тюремное заключение сроком от 7 до 10 лет.