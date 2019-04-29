В Грузии возведут памятник азербайджанскому полководцу

"В селе Садахлы Марнеульского района Грузии будет возведен памятник легендарному полководцу Худу беку Борчалы".
Об этом грузинскому бюро Report сообщил советник министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Георгий Гегечкори.
Он отметил, что возведение памятника наиболее целесообразно в родном селе Х.Борчалы: "В скором времени будет совершен визит в село Садахлы и определено место установки памятника. Мы прилагаем усилия, чтобы возвести памятник в ближайшее время. Надеюсь, очень скоро в Садахлы будет выситься памятник герою. Этот монумент станет олицетворением дружбы между грузинским и азербайджанским народами".
Отметим, что Худу бек Борчалы был близким другом грузинского царя Ираклия II. Азербайджанскому полководцу принадлежат выдающиеся заслуги в освобождении Грузии от оккупантов. Автором памятника является известный грузинский скульптор Георгий Жгенти. По задумке автора предполагается установка мемориальной доски, на которой будут указаны имена азербайджанцев, отдавших жизни за Грузию.
Cəmilə BabayevaАвтор новости