В Грузии возведут памятник азербайджанскому полководцу

"В селе Садахлы Марнеульского района Грузии будет возведен памятник легендарному полководцу Худу беку Борчалы".

Об этом грузинскому бюро Report сообщил советник министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Георгий Гегечкори.

Он отметил, что возведение памятника наиболее целесообразно в родном селе Х.Борчалы: "В скором времени будет совершен визит в село Садахлы и определено место установки памятника. Мы прилагаем усилия, чтобы возвести памятник в ближайшее время. Надеюсь, очень скоро в Садахлы будет выситься памятник герою. Этот монумент станет олицетворением дружбы между грузинским и азербайджанским народами".

Отметим, что Худу бек Борчалы был близким другом грузинского царя Ираклия II. Азербайджанскому полководцу принадлежат выдающиеся заслуги в освобождении Грузии от оккупантов. Автором памятника является известный грузинский скульптор Георгий Жгенти. По задумке автора предполагается установка мемориальной доски, на которой будут указаны имена азербайджанцев, отдавших жизни за Грузию.