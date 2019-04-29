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В Грузии возведут памятник азербайджанскому полководцу

В Грузии возведут памятник азербайджанскому полководцу

"В селе Садахлы Марнеульского района Грузии будет возведен памятник легендарному полководцу Худу беку Борчалы".

Об этом грузинскому бюро Report сообщил советник министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Георгий Гегечкори. 

Он отметил, что возведение памятника наиболее целесообразно в родном селе Х.Борчалы: "В скором времени будет совершен визит в село Садахлы и определено место установки памятника. Мы прилагаем усилия, чтобы возвести памятник в ближайшее время. Надеюсь, очень скоро в Садахлы будет выситься памятник герою. Этот монумент станет олицетворением дружбы между грузинским и азербайджанским народами". 

Отметим, что Худу бек Борчалы был близким другом грузинского царя Ираклия II. Азербайджанскому полководцу принадлежат выдающиеся заслуги в освобождении Грузии от оккупантов. Автором памятника является известный грузинский скульптор Георгий Жгенти. По задумке автора предполагается установка мемориальной доски, на которой будут указаны имена азербайджанцев, отдавших жизни за Грузию.

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