В Грузии в районе компактного проживания азербайджанцев восстановят три школы

В Грузии на территории компактного проживания азербайджанцев - Гардабани в трех общественных школах произведут ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим объявлен электронный тендер.

Согласно тендеру, будут восстановлены общественная школа №1 имени Левана Девдариани в Гардабани, общественная школа №1 в селе Вахтангиси. Общая себестоимость проекта составляет около 137 543 лари (приблизительно 50 000 долларов).

Планируется также реконструкция в общественной школе №2 села Сартичала. С этой целью из местного бюджета выделено 196 121 лари (около 70 000 долларов).

Ремонтно-восстановительные работы в учебных заведениях планируется произвести во время летних каникул.