​В Грузии вырос уровень безработицы среди азербайджанцев

Уровень безработицы в Грузии в прошлом году составил 12,7%.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в годовом отчете Национального управления статистики Грузии.

Согласно документу, уровень безработицы снизился на 1,2% в годовом выражении. Безработица в соседней стране в 2018 году упала до самого низкого уровня за последние 15 лет.

Безработица в городах увеличилась на 1,2%, в сельской местности сократилась на 3,4%.

Уровень безработицы в Квемо Картли, где компактно проживают азербайджанцы, вырос на 1,2%.

В Грузии уровень безработицы среди мужчин выше. В прошлом году показатель безработицы среди мужчин был на 2,7% выше, чем среди женщин.

Самый высокий уровень безработицы в 2018 году зарегистрирован в возрастной группе 20-24 года - 30,8%.