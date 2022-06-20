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В Грузии указатели населенного азербайджанцами села подверглись вандализму

В Грузии указатели населенного азербайджанцами села подверглись вандализму Указатели с наименованием населенного азербайджанцами села Муганлы Гардабанского района Грузии подверглись вандализму.
Диаспора
20 июня 2022 г. 13:09
В Грузии указатели населенного азербайджанцами села подверглись вандализму

Указатели с наименованием населенного азербайджанцами села Муганлы Гардабанского района Грузии подверглись вандализму.

Как передает грузинское бюро Report, один из указателей был пробить пулями, а на другом наименование села закрашено краской.

Жители села рассказали Report, что вред указателям нанесен недавно. Один из указателей два месяца назад был обстрелян и приведен в негодность. Вандализм в отношении второго указателя совершен несколько дней назад.

В социальных сетях распространены фотографии, демонстрирующие нынешнее состояние указателей. Наши соотечественники требуют установления и наказания причастных к вандализму.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda azərbaycanlıların yaşadığı kəndin lövhələri vandalizmə məruz qalıb

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