В Грузии указатели населенного азербайджанцами села подверглись вандализму

Указатели с наименованием населенного азербайджанцами села Муганлы Гардабанского района Грузии подверглись вандализму.

Указатели с наименованием населенного азербайджанцами села Муганлы Гардабанского района Грузии подверглись вандализму.

Как передает грузинское бюро Report, один из указателей был пробить пулями, а на другом наименование села закрашено краской.

Жители села рассказали Report, что вред указателям нанесен недавно. Один из указателей два месяца назад был обстрелян и приведен в негодность. Вандализм в отношении второго указателя совершен несколько дней назад.

В социальных сетях распространены фотографии, демонстрирующие нынешнее состояние указателей. Наши соотечественники требуют установления и наказания причастных к вандализму.