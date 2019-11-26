В Грузии солдат-азербайджанец получил ножевое ранение

В грузинском городе Гори 18-летний юноша получил ножевое ранение.

Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент произошел вчера ночью в одном из ресторанов города.

Раненый в брюшную полость юноша ныне проходит военную службу, в момент происшествия он находился в отпуске.

Как пишут местные СМИ, раненый солдат является этническим азербайджанцем из Марнеульского района. Врачи расценивают его состояние как тяжелое. Потерпевший прооперирован.

Совершивший поножовщину задержан по "горячим следам".

По факту возбуждено уголовное дело по ст. "покушение на убийство", ведется следствие.