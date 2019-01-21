В Грузии из-за неосторожного обращения с охотничьим ружьем скончался азербайджанец

Тбилиси. 21 января. REPORT.AZ/ В Марнеули (Грузия) по причине неосторожного обращения с охотничьим ружьем погиб азербайджанец.

Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент произошел вчера.

Из-за неосторожного обращения с ружьем во время его чистки, азербайджанец по имени Яшар в возрасте около 50-ти лет выстрелил в себя. От полученного огнестрельного ранения он скончался.

По факту в МВД Грузии возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется следствие.