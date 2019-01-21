В Грузии из-за неосторожного обращения с охотничьим ружьем скончался азербайджанец

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Тбилиси. 21 января. REPORT.AZ/ В Марнеули (Грузия) по причине неосторожного обращения с охотничьим ружьем погиб азербайджанец.
Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент произошел вчера.
Из-за неосторожного обращения с ружьем во время его чистки, азербайджанец по имени Яшар в возрасте около 50-ти лет выстрелил в себя. От полученного огнестрельного ранения он скончался.
По факту в МВД Грузии возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется следствие.
Cəmilə BabayevaАвтор новости