В Грузии сдано в пользование новое здание азербайджаноязычной школы

В Марнеульском районе Грузии сдано в пользование новое здание, построенное для азербайджаноязычной общественной школы №1.

Как передает грузинское бюро Report, сегодня состоялась церемония открытия учебного заведения.

На строительство современного двухэтажного здания школы, предназначенного для 150 учеников, из госбюджета было потрачено более 1 млн лари (более 337 тыс. долларов).

В церемонии открытия нового школьного здания приняли участие губернатор региона Квемо Картли (Борчалы) Шота Рехвиашвили, замминистра образования, науки, культуры и туризма Грузии Леван Харатишвили, глава исполнительной власти Марнеульского района Заур Даргаллы, член парламента Руслан Гаджиев, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов и другие официальные лица.