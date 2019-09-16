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Подготовят план по устранению проблем в регионе компактного проживания азербайджанцев в Грузии

В Грузии решат проблемы региона компактного проживания азербайджанцев

Подготовят план по устранению всех проблем в грузинском регионе компактного проживания азербайджанцев Квемо-Картли.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал губернатор региона Шота Рехвиашвили.

По его словам, руководство региона постарается решить проблемы в скором времени: "Проблемы населения региона будут устранены максимально оперативно". 

Отметим, что 13 сентября премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с губернаторами 13-ти регионов. Глава правительства поручил губернаторам подготовить план деятельности для решения проблем регионов. 

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