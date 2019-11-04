В Грузии разрушены азербайджанские могилы - ФОТО

На кладбище в деревне Даштепе Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, совершен акт вандализма.
Как сообщает грузинское бюро Report, на кладбище разрушена могила в гробнице Сеида Гамбара Аскерова.
Также были разрушены и приведены в негодность надгробные плиты пяти членов его семьи.
Близкие Сеида Гамбара Аскерова и жители деревни Даштепе утверждают, что могилы были разрушены намеренно.
На место происшествия вызвана полиция.
По факту ведется расследование.
Cəmilə BabayevaАвтор новости