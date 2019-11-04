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В Грузии разрушены азербайджанские могилы - ФОТО

В Грузии разрушены азербайджанские могилы - ФОТО

На кладбище в деревне Даштепе Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, совершен акт вандализма.

Как сообщает грузинское бюро Report, на кладбище разрушена могила в гробнице Сеида Гамбара Аскерова.

Также были разрушены и приведены в негодность надгробные плиты пяти членов его семьи.

Близкие Сеида Гамбара Аскерова и жители деревни Даштепе утверждают, что могилы были разрушены намеренно.

На место происшествия вызвана полиция.

По факту ведется расследование.

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