В Грузии разрушены азербайджанские могилы - ФОТО

На кладбище в деревне Даштепе Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, совершен акт вандализма.

Как сообщает грузинское бюро Report, на кладбище разрушена могила в гробнице Сеида Гамбара Аскерова.

Также были разрушены и приведены в негодность надгробные плиты пяти членов его семьи.

Близкие Сеида Гамбара Аскерова и жители деревни Даштепе утверждают, что могилы были разрушены намеренно.

На место происшествия вызвана полиция.

По факту ведется расследование.