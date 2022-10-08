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В Грузии прошел Молодежный форум Soydaş

В Грузии прошел Молодежный форум Soydaş При поддержке Агентства государственной поддержки НПО и при организации Общественного объединения "Поддержка молодежных инициатив и развития" в Грузии прошел Молодежный форум Soydaş.
Диаспора
8 октября 2022 г. 14:40
В Грузии прошел Молодежный форум Soydaş

При поддержке Агентства государственной поддержки НПО и при организации Общественного объединения "Поддержка молодежных инициатив и развития" в Грузии прошел Молодежный форум Soydaş.

Как сообщает Report, сначала члены делегации из Азербайджана, прибывшие в Грузию для участия в форуме, посетили бюст общенационального лидера Гейдара Алиева в Тбилиси и возложили цветы.

Председатель общественного объединения "Поддержка инициативы и развития молодежи" Тогрул Аллахвердили, открывший мероприятие вступительной речью, поблагодарил Агентство государственной поддержки НПО за поддержку данного проекта. Т.Аллахвердили отметил необходимость проведения большого числа мероприятий для интеграции СМИ и молодежи обеих стран. Касаясь деятельности наших соотечественников в Грузии и нашего посольства, председатель Общественного объединения выразил благодарность чрезвычайному и полномочному послу Азербайджана в Грузии Фаигу Гулиеву за позитивные изменения, наблюдаемые в последние годы.

Затем с докладами об актуальности форума выступили первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Анар Расулов, депутат парламента Грузии Заур Даргалы, депутат-мажоритарник от Марнеули Анар Пириев и член правления Совета прессы Азербайджана Агиль Алескер.

Исполнительный директор Интеграционного центра азербайджанцев Грузии Орхан Пирвердиев, председатель Молодежного центра "Альянс" Лейла Амрахова и доктор философии по экономике Айгюль Исаева обсудили перспективы азербайджано-грузинского молодежного сотрудничества и другие актуальные вопросы.

Далее прошла панель "Медиа". В рамках панели сотрудник телеканала Mtavari Arxi Джейхун Магомедали, руководитель сайта Aktual.ge Илькин Гусейнов и руководитель сайта 24news.ge Азер Мамедов рассказали об азербайджано-грузинских отношениях в сфере СМИ, о том, что сделано и то, что нужно сделать в этом направлении для укрепления этих связей. Положительное влияние Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне на регион и информационная война также стали основными темами обсуждения участников дискуссии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda “SOYDAŞ” Gənclər Forumu keçirilib

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