В Грузии оправдан экс-глава ИВ Марнеульского района

Бывший глава ИВ Марнеульского района Грузии Темур Абазов оправдан.

Как сообщает грузинское бюро Report, решение принято Руставским городским судом.

По словам адвоката Т.Абазова Гаги Мосиашвили, наряду с его подзащитным, оправданы еще трое обвиняемых по делу: "После оправдательного приговора залог будет возвращен подсудимым.

Напомним, что одержав в 2017 году победу на выборах в органы местной исполнительной власти, Т.Абазов был избран главой ИВ Марнеульского района. 13 июня 2018 года его задержали по факту оскорбительного и уничижительного обращения с местным жителем Эльчином Аллахвердиевым. 13 декабря 2018 года Т.Абазова выпустили под залог в 10 000 лари, а после он подал в отставку.

14 февраля прошлого года его полномочия были прекращены. С ноября прошлого года Т.Абазов занимает должность вице-президента Федерации пауэрлифтинга Грузии.