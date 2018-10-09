В Грузии на суде азербайджанца, являющегося экс-главой ИВ, возник скандал

Тбилиси. 9 октября. REPORT.AZ/ В суде грузинского города Рустави прошел очередной судебный процесс по делу бывшего главы ИВ Марнеульского района Темура Абазова.

Как сообщает грузинское бюро Report, в суде по делу были допрошены двое свидетелей.

По словам адвоката Т.Абазова Гаги Мосиашвили, вина его подзащитного не была доказана: "Доказать обвинения физически не удалось. Показания свидетелей не связаны с Темуром Абазовым".

Не согласившись с мнением защиты, прокурор Леван Лазариашвили заявил о наличии телефонных разговоров, переписок и пр., доказывающих вину М.Абазова и еще трех проходящих по делу человек.

По решению судьи, очередное судебное заседание по делу назначено на 18 октября.

Отметим, что Т.Абазов был задержан 13 июня этого года из-за грубого и унижающего достоинство обращения с жителем Марнеульского района Эльчином Аллахвердиевым.