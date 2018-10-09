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    В Грузии на суде азербайджанца, являющегося экс-главой ИВ, возник скандал

    Тбилиси. 9 октября. REPORT.AZ/ В суде грузинского города Рустави прошел очередной судебный процесс по делу бывшего главы ИВ Марнеульского района Темура Абазова. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, в суде по делу были допрошены двое свидетелей. 

    По словам адвоката Т.Абазова Гаги Мосиашвили, вина его подзащитного не была доказана: "Доказать обвинения физически не удалось. Показания свидетелей не связаны с Темуром Абазовым". 

    Не согласившись с мнением защиты, прокурор Леван Лазариашвили заявил о наличии телефонных разговоров, переписок и пр., доказывающих вину М.Абазова и еще трех проходящих по делу человек.  

    По решению судьи, очередное судебное заседание по делу назначено на 18 октября. 

    Отметим, что Т.Абазов был задержан 13 июня этого года из-за грубого и унижающего достоинство обращения с жителем Марнеульского района Эльчином Аллахвердиевым. 

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