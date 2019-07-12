В Грузии азербайджанцы провели акцию протеста перед зданием муниципалитета

В Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, прошла акция протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, участниками акции протеста напротив здания муниципалитета стали жители села Имир.

Протестующие требуют скорейшего устранения последствий вчерашнего града, обрушившегося на село. По их словам, сегодня некоторым пострадавшим от сильного града селам была оказана помощь, однако село Имир обошли стороной.

Вышедшие к протестующим глава ИВ Марнеульского района Заур Даргаллы, депутаты Руслан Гаджиев и Тамаз Навериани сообщили жителям, что они в курсе сложившейся ситуации. Жителям разъяснили, что в связи с устранением последствий природного явления создана специальная комиссия и в ближайшее время селу Имир также будет оказана помощь.