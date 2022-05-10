О нас
Аудио новости

В ГКРД отмечена 99-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

В ГКРД отмечена 99-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева В Государственном комитете по работе с диаспорой (ГКРД) состоялось мероприятие, посвященное 99-й годовщине со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева.
Диаспора
10 мая 2022 г. 22:44
В ГКРД отмечена 99-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

В Государственном комитете по работе с диаспорой (ГКРД) состоялось мероприятие, посвященное 99-й годовщине со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева.

Как передает Report, перед церемонией сотрудники комитета посетили могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения и отдали дань его памяти.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Председатель комитета Фуад Мурадов в своем выступлении после демонстрации фильма об общенациональном лидере говорил о жизни и деятельности, а также исключительных заслугах гениальной личности в создании и укреплении независимой Азербайджанской Республики, формировании азербайджанской диаспоры. Было отмечено, что великий лидер выдвинул идеологию азербайджанства, обеспечившую привязанность проживающих за рубежом наших соотечественников к исторической Родине, основал идею солидарности азербайджанцев мира, постоянно уделял внимание формированию и организационному становлению азербайджанской диаспоры, основным направлениям лоббистской деятельности. Такая грандиозная дата, как 31 Декабря – День солидарности азербайджанцев мира, вошла в число национальных праздников Азербайджана, что было расценено как логичный результат мудрого политического курса общенационального лидера.

В мероприятии принимали участие представители азербайджанских диаспорских организаций, осуществляющих деятельность в США, Мексике, Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Нидерландах, Литве, России, Турции и Украине. Выступившие представители диаспоры констатировали, что принадлежащая общенациональному лидеру идея объединения азербайджанцев мира и сегодня успешно продолжается. Восстановление нашей доблестной армией под руководством Президента Азербайджана, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева территориальной целостности страны способствовало более тесной и организованной консолидации азербайджанцев мира, демонстрации ими невиданного единства и солидарности. Было подчеркнуто, что проведенный недавно в культурной столице Азербайджане Шуше V Съезд азербайджанцев мира еще раз подтвердил это.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsində Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümü qeyd edilib

Экслюзивные новости

Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
7 мая 2022 г. 18:59
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
6 мая 2022 г. 14:30
Чернобыль – освобожденный, но заминированный
ФотоЧернобыль – освобожденный, но заминированный
6 мая 2022 г. 13:05
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
6 мая 2022 г. 08:24
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
5 мая 2022 г. 23:52
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
5 мая 2022 г. 15:33
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi