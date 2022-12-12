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В Госкомитете состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти великого лидера Гейдара Алиева

В Госкомитете состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти великого лидера Гейдара Алиева В Государственном комитете по работе с диаспорой (ГКРД) состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.
Диаспора
12 декабря 2022 г. 20:36
В Госкомитете состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти великого лидера Гейдара Алиева

В Государственном комитете по работе с диаспорой (ГКРД) состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Перед мероприятием коллектив ГКРД посетил могилы Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почета.

Затем к бюсту великого лидера в Государственном комитете по работе с диаспорой были возложены цветы.
На церемонии памяти, которая началась с исполнения государственного гимна, память великого лидера почтили минутой молчания.

Выступивший на мероприятии председатель Государственного комитета Фуад Мурадов рассказал о жизни и деятельности великого лидера, его уникальных и неоценимых заслугах в становлении и укреплении независимой Азербайджанской Республики, а также в формировании азербайджанской диаспоры.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, посвященный великому лидеру Гейдару Алиеву.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsində ulu öndər Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunan tədbir keçirilib

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