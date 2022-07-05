В Госкомитете прошла презентация книги "Карабах - это Азербайджан!"

В Государственном комитете по работе с диаспорой состоялась презентация сборника стихов "Карабах - это Азербайджан!" поэта-публициста, главного редактора газеты "Ахыска" и журнала "Тюрк Бирлийи" Ровшана Мамедоглу (Исмаилова).

В Государственном комитете по работе с диаспорой состоялась презентация сборника стихов "Карабах - это Азербайджан!" поэта-публициста, главного редактора газеты "Ахыска" и журнала "Тюрк Бирлийи" Ровшана Мамедоглу (Исмаилова).

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители Милли Меджлиса, Всемирного союза тюрков-ахыска (DATÜB), посольства Турции в Азербайджане и члены семей шехидов.

Автор поздравил руководство и сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой с 20-летием со дня его создания. Он отметил, что принял решение об издании книги после посещения Шуши. В книгу вошли стихи, посвященные славной Победе Азербайджана в Отечественной войне, турецко-азербайджанскому братству и другим темам.

Отметим, что Ровшан Мамедоглу живет в Казахстане.