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В Госкомитете прошла презентация книги "Карабах - это Азербайджан!"

В Госкомитете прошла презентация книги "Карабах - это Азербайджан!" В Государственном комитете по работе с диаспорой состоялась презентация сборника стихов "Карабах - это Азербайджан!" поэта-публициста, главного редактора газеты "Ахыска" и журнала "Тюрк Бирлийи" Ровшана Мамедоглу (Исмаилова).
Диаспора
5 июля 2022 г. 19:04
В Госкомитете прошла презентация книги Карабах - это Азербайджан!

В Государственном комитете по работе с диаспорой состоялась презентация сборника стихов "Карабах - это Азербайджан!" поэта-публициста, главного редактора газеты "Ахыска" и журнала "Тюрк Бирлийи" Ровшана Мамедоглу (Исмаилова).

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители Милли Меджлиса, Всемирного союза тюрков-ахыска (DATÜB), посольства Турции в Азербайджане и члены семей шехидов.

Автор поздравил руководство и сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой с 20-летием со дня его создания. Он отметил, что принял решение об издании книги после посещения Шуши. В книгу вошли стихи, посвященные славной Победе Азербайджана в Отечественной войне, турецко-азербайджанскому братству и другим темам.

Отметим, что Ровшан Мамедоглу живет в Казахстане.

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Версия на английском языке ФотоState Committee hosts presentation ceremony of book "Karabakh is Azerbaijan!"
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsində “Qarabağ Azərbaycandır!” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib

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