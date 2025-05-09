В Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

Сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана

Сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и члены азербайджанских общин за рубежом посетили Аллею почетного захоронения по случаю 102-й годовщины со дня рождения выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Госкомитете, к могиле великого лидера были возложены венок и цветы, с глубоким уважением почтена его память.

Мероприятие продолжилось в Государственном комитете по работе с диаспорой. После исполнения Государственного гимна Азербайджана минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева, а также павших во имя независимости и территориальной целостности шехидов.

Председатель Госкомитета Фуад Мурадов напомнил о неустанной деятельности великого лидера в деле по защите и укреплению независимости Азербайджана. Он рассказал о всесторонне продуманной, целенаправленной политике по формированию азербайджанской диаспоры и созданию единой диаспорской сети. Он отметил, что поручениями президента Ильхама Алиева, по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева проводится последовательная и постоянная работа по сохранению нашего национально-культурного наследия, организации азербайджанцев, проживающих за рубежом, доведению азербайджанских реалий до мировой общественности, а также открываются "Азербайджанские Дома" в различных странах.

На мероприятии был показан фрагмент документального фильма "Великий покровитель искусства", посвященного 100-летнему юбилею великого лидера, и видеоролик "Гейдар Алиев и строительство диаспоры".

Ученик народного художника Омара Эльдарова, скульптор, кинорежиссер Намиг Гусейнов выступил на тему "Гейдар Алиев: покровитель национально-духовных ценностей". Он отметил, что великий лидер был не только политическим лидером, но и личностью, стремившейся сохранять и развивать культуру, традиции и ценности народа. Скульптор подарил Комитету бюст великого лидера Гейдара Алиева.

Затем молодые сотрудники Госкомитета, председатель общественного объединения "Содействие развитию азербайджано-болгарской дружбы" Мария Атанасова-Гусейнова и другие выступающие отметили великие исторические заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом, заявив, что он навсегда останется в памяти как незаменимый лидер.