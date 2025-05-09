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В Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

В Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева Сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана
Диаспора
9 мая 2025 г. 08:39
В Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

Сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и члены азербайджанских общин за рубежом посетили Аллею почетного захоронения по случаю 102-й годовщины со дня рождения выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Госкомитете, к могиле великого лидера были возложены венок и цветы, с глубоким уважением почтена его память.

Мероприятие продолжилось в Государственном комитете по работе с диаспорой. После исполнения Государственного гимна Азербайджана минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева, а также павших во имя независимости и территориальной целостности шехидов.

Председатель Госкомитета Фуад Мурадов напомнил о неустанной деятельности великого лидера в деле по защите и укреплению независимости Азербайджана. Он рассказал о всесторонне продуманной, целенаправленной политике по формированию азербайджанской диаспоры и созданию единой диаспорской сети. Он отметил, что поручениями президента Ильхама Алиева, по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева проводится последовательная и постоянная работа по сохранению нашего национально-культурного наследия, организации азербайджанцев, проживающих за рубежом, доведению азербайджанских реалий до мировой общественности, а также открываются "Азербайджанские Дома" в различных странах.

На мероприятии был показан фрагмент документального фильма "Великий покровитель искусства", посвященного 100-летнему юбилею великого лидера, и видеоролик "Гейдар Алиев и строительство диаспоры".

Ученик народного художника Омара Эльдарова, скульптор, кинорежиссер Намиг Гусейнов выступил на тему "Гейдар Алиев: покровитель национально-духовных ценностей". Он отметил, что великий лидер был не только политическим лидером, но и личностью, стремившейся сохранять и развивать культуру, традиции и ценности народа. Скульптор подарил Комитету бюст великого лидера Гейдара Алиева.

Затем молодые сотрудники Госкомитета, председатель общественного объединения "Содействие развитию азербайджано-болгарской дружбы" Мария Атанасова-Гусейнова и другие выступающие отметили великие исторические заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом, заявив, что он навсегда останется в памяти как незаменимый лидер.

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Версия на английском языке ФотоState Committee for Work with Diaspora celebrates 102nd anniversary of Heydar Aliyev's birth
Версия на азербайджанском языке ФотоDiasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci ildönümü qeyd edilib

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