В горных и предгорных районах Азербайджана выпадет снег. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства Экологии и Природных Ресурсов, 4 января в Баку и на Абшероне будет дождливо. Местами возможен туман.

Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, а днем 7-9°тепла.

В Баку синоптики днем обещают 7-9° тепла, а ночью 3-5° тепла. Относительная влажность составит 70-80 %.

В регионах республики возможны дожди, в некоторых горных и предгорных районах выпадет снег. Температура воздуха днем составит 5-9° тепла, ночью – от 1° мороза до 4° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 0-4° тепла.