В Германии создан азербайджанский камерный оркестр

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По инициативе почетного консула Азербайджана в Германии Отто Хаузера в Германии создан камерный оркестр, в который вошли азербайджанские музыканты.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, организованной Госкомитетом по работе с диаспорой заявил сам Отто Хаузер.

По его словам, оркестр уже приступил к деятельности. Репертуар оркестра довольно обширный – от Вивальди до азербайджанских композиций. В будущем планируется участие оркестра во всех официальных мероприятиях посольства и почетного консульства.

Состав оркестра: скрипачи – Ферхад Мехмет, Гасан Абасгулиев, Арзу Мамедова, Эльгюн Агазаде и Фарида Рустамова, альтисты – Ирис Иджеллиоглу и Мельтем Кандемир, виолончелисты – Нариман Акперов и Зейнеб Акдиль, контрабас – Таир Турганов, флейта – Тимур Османов, фагот – Феликс Кнарозовский, кларнет – Фарадж Акперов.