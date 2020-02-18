В Германии пройдет Общеевропейский карабахский митинг - ВИДЕО

На Парижской площади близ Бранденбургских ворот в Берлине пройдет Общеевропейский карабахский митинг, приуроченный к 28-летию Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, митинг, организуемый по инициативе диаспорских организаций, функционирующих в около 30 странах мира, и при организации Альянса азербайджанцев Германии, состоится 22 февраля в 13:00.

В акции ожидается участие наших соотечественников, проживающих в Азербайджане, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Испании, Италии, Бельгии, Швеции, Латвии и др. странах, а также представителей диаспор дружественных стран.

Участники акции потребуют, чтобы геноциду, совершенному армянами 28 лет назад в Ходжалы, была дана правовая и политическая оценка на международном уровне.

Во время митинга местным жителям и туристам будут раздаваться брошюры.

В митинге ожидается участие более тысячи наших соотечественников.