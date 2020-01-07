В Германии по жалобе азербайджанца армянин снят с автобуса

Полиция Германии сняла с автобусного рейса мужчину, одетого в футболку с изображением армянского террориста Монте Мелколяна.

Как передает европейское бюро Report, причиной этому послужила жалоба в полицию 34-летнего гражданина Азербайджана, путешествующего в автобусе вместе с этим мужчиной.

25-летний армянин, севший в автобус, следовавший из германского Бонна в столичный Берлин, услышав, как гражданин Азербайджана говорит по телефону, надел футболку с изображением армянского террориста Монте Мелконяна, варварски убившего сотни гражданских лиц в ходе карабахских боев.

Когда пассажиры сошли с автобуса на перерыв в аэропорту Кельна, между гражданином Азербайджана и армянином возник спор. Наш соотечественник сказал армянину, что в Германии запрещена законом пропаганда террористических организаций и террористов, а тот в ответ начал оскорблять его.

Полиции пришлось вмешаться в конфликт. Гражданин Армении был снят с рейса и доставлен в полицейский участок. Ему напомнили о законах страны, заставили сменить футболку и на первый раз ограничились устным предупреждением.

В то же время ему не разрешили продолжить поездку в одном автобусе с гражданином Азербайджана.