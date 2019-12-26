​В Германии открылся еще один Дом Азербайджана

Еще один дом Азербайджана, представляющий большую значимость для единства наших соотечественников за рубежом, был открыт в Кёльне, Германия.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Дом Азербайджана в Кёльне был открыт по инициативе и при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и в соответствии со стратегической дорожной картой.

Этот дом в Кёльне, как и в других городах, является местом встречи наших соотечественников и всех, кто любит нашу страну и народ, уважает наши национальные интересы.

В церемонии открытия приняли участие делегация Государственного комитета по работе с диаспорой, представители посольства Азербайджана в Германии, члены Альянса азербайджанцев Германии, активисты диаспоры, общественность и СМИ.

Мероприятие продолжилось концертом азербайджанской музыки.

Напомним, что в этом же месяце состоялось открытие Дома Азербайджана в Берлине.