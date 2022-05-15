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В Германии организованы международные спортивные соревнования по случаю дня рождения Гейдара Алиева

В Германии организованы международные спортивные соревнования по случаю дня рождения Гейдара Алиева В германском городе Барлебен состоялись международные спортивные соревнования по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Диаспора
15 мая 2022 г. 11:31
В Германии организованы международные спортивные соревнования по случаю дня рождения Гейдара Алиева

В германском городе Барлебен состоялись международные спортивные соревнования по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, в мероприятии, организованном Всемирным комитетом бокса имени Гейдара Алиева, приняли участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Фуад Мурадов, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов, представители местной общественности и азербайджанской диаспоры.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана. Затем стартовали поединки участвующих в соревнованиях спортсменов отдельных возрастных групп из различных стран по любительскому, профессиональному боксу, фехтованию, армрестлингу, развлекательным играм.

В первом боксерском поединке молодой азербайджанский спортсмен Бахтияр Искендерзаде, одержав победу над соперником, порадовал наших земляков. Награду победителю вручил председатель ГКРД Ф.Мурадов.

Отметим, что Всемирный комитет бокса имени Гейдара Алиева создан нашим соотечественником Яшаром Нифталиевым-Миллницем, проживающим в германском городе Магдебург. Основная цель комитета заключается в консолидации проживающих в мире азербайджанских спортсменов, обеспечении поднятия трехцветного флага Азербайджанской Республики и исполнения ее государственного гимна на спортивных соревнованиях, включении всемирных поясов, носящих имя Гейдара Алиева, в число самых престижных поясов мира.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniyada Heydər Əliyevin 99 illiyi münasibətilə beynəlxalq idman yarışı təşkil edilib

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