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В Германии и Франции прошли акции с требованием к Армении выдать карты минных полей

В Германии и Франции прошли акции с требованием к Армении выдать карты минных полей Участники акции потребовали от правительства Армении предоставить карты заминированных территорий
Диаспора
24 апреля 2021 г. 17:04
В Германии и Франции прошли акции с требованием к Армении выдать карты минных полей

Культурный центр азербайджанцев Мюнхена в Германии провел тихую акцию протеста перед национальным телевидением (Bayerischer Rundfunk) и парламентом Баварии.

Как передает Report, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Акция проводится с тем, чтобы выразить порицание в связи с непредоставлением Арменией карт минных полей, установленных ею на деоккупированных территориях Азербайджана.

Участники акции потребовали от правительства Армении предоставить карты заминированных территорий.

Также по инициативе Ассоциации культуры Азербайджана (ACAF), действующей во французском городе Нант, была организована акция в знак протеста против того, что Армения не предоставляет Азербайджану карты минных полей.

В акции приняли активное участие учащиеся азербайджанской школы "Карабах", функционирующей в городе Нант. Акция с требованием "Мы хотим карты наших заминированных территорий!" была проведена перед зданием мэрии и в других частях Нанта.

Этим азербайджанские школьники обратили внимание на то, что Армения грубо нарушает международное гуманитарное право и право этнических азербайджанцев вернуться на родные земли и жить в своих домах.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya və Fransada Ermənistanın mina xəritələrini verməsi tələbi ilə aksiya keçirilib

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