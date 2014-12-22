В Германии состоялись Дни азербайджанской культуры

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Ассоциация азербайджанских студентов Тюрингии провела в городе Йена (Германия) мероприятие под названием Дни азербайджанской культуры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.

На мероприятии, организованном в университете Йена имени Фридриха Шиллера, участвовали обучающиеся в различных университетах Тюрингии немецкие студенты, студенты других национальностей и местные жители.

После приветствия гостей ведущей мероприятия Шалалой Юсифовой председатель Ассоциации азербайджанских студентов Тюрингии Алы Адыгезал рассказал об истории Азербайджана. Он заявил, что несмотря на то, что Азербайджан - молодая страна, он обладает историческими традициями государственности.

Затем были представлены подготовленные членами организации материалы об Азербайджане. В своих выступлениях Мурад Джалалов коснулся географии Азербайджана, Дарьян Рустамов - культуры, Бахлул Магеррамов - экономических возможностей страны. Наиболее запомнилось выступление немецкого студента Пиа Плапперта об азербайджанском спорте. В выступлении было отмечено, что проводимые в стране международные соревнования сыграли немалую роль в признании страны во всем мире.

Затем была представлена подробная информация о спортивных традициях Азербайджана и предстоящих в Баку в 2015 году I Европейских играх.

Немецкий студент особо отметил роль успешно представляющего Азербайджан в Европе футбольного клуба "Карабах".

Затронув проведение в Баку домашних игр клуба "Карабах", Пиа Плапперт заявил, что это связано с оккупацией армянами Нагорного Карабаха.

Затем прошла небольшая викторина, победителей которой наградили подарками. В заключение студенты исполнили азербайджанские национальные танцы, в том числе "Наз элеме", который был встречен бурными аплодисментами.

Участники мероприятия также ознакомились с представленными на стенде Азербайджана книгами, журналами, фотографиями и образцами национальной одежды.