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В Гардабани число зараженных COVID-19 превысило 60 человек

В Гардабани число зараженных COVID-19 превысило 60 человек Граждане должны осознать, насколько реальна угроза от коронавируса
Диаспора
31 июля 2020 г. 14:37
В Гардабани число зараженных COVID-19 превысило 60 человек

В Гардабанском районе Грузии - месте компактного проживания азербайджанцев, выявлено 5 новых случаев заражения COVID-19.

Как передает грузинское бюро Report, таким образом, показатель муниципалитета по заражениям составил 61.

37 случаев зарегистрировано в селе Гараджалар.

Заместитель государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Лия Гигаури побывала сегодня в селе Гараджалар.

Она передала руководству Гардабанского района более 5 тыс. информационных листков о коронавирусе на грузинском и азербайджанском языках. 

Л.Гигаури отметила, что помимо информирования, граждане должны осознать, насколько реальна угроза от коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Qardabanidə koronavirusa yoluxanların sayı 60-ı ötdü

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