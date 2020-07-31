В Гардабани число зараженных COVID-19 превысило 60 человек

Граждане должны осознать, насколько реальна угроза от коронавируса

В Гардабанском районе Грузии - месте компактного проживания азербайджанцев, выявлено 5 новых случаев заражения COVID-19.

Как передает грузинское бюро Report, таким образом, показатель муниципалитета по заражениям составил 61.

37 случаев зарегистрировано в селе Гараджалар.

Заместитель государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Лия Гигаури побывала сегодня в селе Гараджалар.

Она передала руководству Гардабанского района более 5 тыс. информационных листков о коронавирусе на грузинском и азербайджанском языках.

Л.Гигаури отметила, что помимо информирования, граждане должны осознать, насколько реальна угроза от коронавируса.