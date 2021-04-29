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В Гааге размещены билборды о непредоставлении Арменией карт минных полей

В Гааге размещены билборды о непредоставлении Арменией карт минных полей По инициативе координатора осуществляющего деятельность в Нидерландах Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии Эмиля Алиева в городе Гаага установлены билборды, на которых обращается внимание, что Армения не предоставляет Азербайджану
Диаспора
29 апреля 2021 г. 16:45
В Гааге размещены билборды о непредоставлении Арменией карт минных полей

По инициативе координатора осуществляющего деятельность в Нидерландах Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии Эмиля Алиева в городе Гаага установлены билборды, на которых обращается внимание, что Армения не предоставляет Азербайджану карты минных полей.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, на билбордах размещены такие лозунги, как "Армения продолжает совершать военные преступления, не предоставляя карты минных полей", "Положите конец человеческим жертвам", "Армения должна обязательно предоставить карты заминированных территорий", "Армения, прекрати военные преступления", "Дети не должны быть жертвами мин!", "Мы хотим карты наших заминированных территорий".

24 апреля билборд соответствующего содержания был размещен в нидерландском городе Барневелд.

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Версия на азербайджанском языке Haaqada Ermənistanın mina xəritələrini təqdim etmədiyinə dair bilbordlar yerləşdirilib

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