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В Гааге организована многочасовая акция в поддержку Азербайджана

В Гааге организована многочасовая акция в поддержку Азербайджана Азербайджанская община в Нидерландах организовала перед Дворцом Мира в Гааге акцию в поддержку Азербайджана.
Диаспора
21 октября 2021 г. 18:15
В Гааге организована многочасовая акция в поддержку Азербайджана

Азербайджанская община в Нидерландах организовала перед Дворцом Мира в Гааге акцию в поддержку Азербайджана.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в акции, проведенной по инициативе координатора Нидерландско–бельгийского координационного совета, председателя Европейского сообщества азербайджанок "Ана Вэтэн" Маисы Агамирзоевой, приняли участие председатель Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Эльсевяр Мамедов и члены конгресса, председатель Объединения тюркской культуры Нидерланды-Азербайджан Ильхан Ашкын, председатель Азербайджано-нидерландского общества "Одлар Юрду" Фиренгиз Багирова, глава Медиа группы азербайджанцев Европы Эмиль Алиев и наши соотечественники, проживающие в Нидерландах.

Акция продолжалась 10 часов. Участники мероприятия хотели привлечь внимание международного суда к справедливой позиции Азербайджана, наши соотечественники держали в руках государственный флаг Азербайджана, скандировали и демонстрировали на плакатах лозунги "Карабах - это Азербайджан!", "Азербайджан верит в международное право", "Минная война Армении против Азербайджана", "Стоп армянской агрессии!" и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlılar Haaqada 10 saatlıq “Vətənə dəstək” aksiyası keçiriblər

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