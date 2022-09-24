В Финляндии открылся Дом Азербайджана

В столице Финляндии Хельсинки состоялось торжественное открытие Дома Азербайджана.

В столице Финляндии Хельсинки состоялось торжественное открытие Дома Азербайджана.

Как сообщает Report, в церемонии, расположенного в центре финской столицы, приняли участие заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики Эльшад Алиев, советник посольства нашей страны в Швеции и одновременно в Финляндии Джаваншир Мамедов, посол Турции в Финляндии Дениз Чакар, посол Финляндии в Азербайджане Кирсти Наринен, а также живущие в этой стране активисты азербайджанской и турецкой диаспор.

Следует отметить, что Дом Азербайджана открыт примерно в 20 городах мира. Наряду с внешней политикой и пропагандой Азербайджана она направлена ​​на обучение азербайджанскому языку подрастающего вдали от Родины молодого поколения и воспитания их в духе патриотизма.