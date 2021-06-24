В ПАСЕ принята резолюция в связи с деятельностью диаспорских организаций

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию под названием "Европейская политика в отношении деятельности диаспорских организаций".

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию под названием "Европейская политика в отношении деятельности диаспорских организаций".

Как передает французское бюро Report, в документе говорится, что усиление диаспорской политики создаст большие возможности для экономического, социального и культурного развития стран.

Составляющие диаспору ассоциации обогащают культурное разнообразие стран, создают благоприятные условия для развития экономических и культурных связей.

ПАСЕ рекомендует предпринимать конкретные меры на государственном, региональном и международном уровнях, чтобы диаспоры могли усилить деятельность и в полной мере реализовать потенциал. В рекомендации входят налаживание диалога с руководителями ассоциаций, создание национального механизма и институтов для обеспечения участия и сотрудничества диаспор, разработка плана мероприятий по мобилизации их сетей.

В резолюции государствам-членам Совета Европы рекомендовано включить в диаспорскую политику план мероприятий для усиления интеграции диаспорских организаций в страну проживания.