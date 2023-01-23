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В этом году за рубежом возрастет количество как воскресных, так и школ "Карабах"

В этом году за рубежом возрастет количество как воскресных, так и школ "Карабах" В этом году за рубежом возрастет количество как воскресных, так и школ "Карабах".
Диаспора
23 января 2023 г. 10:05
В этом году за рубежом возрастет количество как воскресных, так и школ Карабах

В этом году за рубежом возрастет количество как воскресных, так и школ "Карабах".

Как сообщает Report, об этом на расширенном заседании коллегии Госкомитета по работе с диаспорой, посвященном итогам 2022 года и плану деятельности в 2023 году, заявил председатель комитета Фуад Мурадов.

Он подчеркнул, что в соответствии с задачами и рекомендациями президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой количество Координационных советов и Домов Азербайджана, а также как воскресных, так и школ "Карабах" будет увеличен в 2023 году для улучшения координации деятельности диаспоры.

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Версия на английском языке ФотоNumber of Karabakh and Sunday schools in foreign countries to be increased in 2023
Версия на азербайджанском языке ФотоBu il xarici ölkələrdə Qarabağ və Bazar günü məktəblərinin sayı artırılacaq

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