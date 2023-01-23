В этом году за рубежом возрастет количество как воскресных, так и школ "Карабах".
Как сообщает Report, об этом на расширенном заседании коллегии Госкомитета по работе с диаспорой, посвященном итогам 2022 года и плану деятельности в 2023 году, заявил председатель комитета Фуад Мурадов.
Он подчеркнул, что в соответствии с задачами и рекомендациями президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой количество Координационных советов и Домов Азербайджана, а также как воскресных, так и школ "Карабах" будет увеличен в 2023 году для улучшения координации деятельности диаспоры.