В этом году за рубежом возрастет количество как воскресных, так и школ "Карабах"

В этом году за рубежом возрастет количество как воскресных, так и школ "Карабах"

В этом году за рубежом возрастет количество как воскресных, так и школ "Карабах".

https://static.report.az/photo/a12455e6-e3a1-372f-8cd2-cbeacd6068d7.jpg https://static.report.az/photo/a12455e6-e3a1-372f-8cd2-cbeacd6068d7.jpg

В этом году за рубежом возрастет количество как воскресных, так и школ "Карабах". Как сообщает Report, об этом на расширенном заседании коллегии Госкомитета по работе с диаспорой, посвященном итогам 2022 года и плану деятельности в 2023 году, заявил председатель комитета Фуад Мурадов. Он подчеркнул, что в соответствии с задачами и рекомендациями президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой количество Координационных советов и Домов Азербайджана, а также как воскресных, так и школ "Карабах" будет увеличен в 2023 году для улучшения координации деятельности диаспоры. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Фото Number of Karabakh and Sunday schools in foreign countries to be increased in 2023