О нас

В Екатеринбурге состоялась фотовыставка, посвященная 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

В Екатеринбурге состоялась фотовыставка, посвященная 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева В Екатеринбурге состоялось мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения Общенационального Лидера Гейдара Алиева
Диаспора
8 мая 2025 г. 05:44
В Екатеринбурге состоялась фотовыставка, посвященная 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

В Екатеринбурге состоялось мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения Общенационального Лидера Гейдара Алиева

Как сообщает Report, об этом распространила информацию пресс-служба Генерального консульства Азербайджана в Екатеринбурге.

"7 мая в библиотечном центре 'Екатеринбург' при организационной поддержке Генерального консульства Азербайджана в Екатеринбурге состоялись фотовыставка и мероприятие, посвященные 102-й годовщине со дня рождения Общенационального Лидера Гейдара Алиева", — говорится в сообщении дипломатического представительства.

В мероприятии приняли участие сотрудники Генерального консульства, представители местной диаспоры, а также студенты, проживающие и обучающиеся в Екатеринбурге.

"Во время мероприятия с речами выступили исполняющий обязанности генерального консула Шохрат Мустафаев, председатель Общественной национально-культурной организации 'Азербайджан-Урал' Шахин Шыхлинский, представитель Свердловского отделения Российско-Азербайджанской молодежной организации Фарида Бойлиева, а также студент IV курса Уральского федерального университета Муталлим Умудов. Они подробно рассказали о славном жизненном пути Общенационального Лидера, а также затронули темы диаспоры, образования и молодежной политики", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что мероприятие продолжилось показом документального фильма "Гейдар Алиев, живущий в 100 воспоминаниях...".

Отмечается также, что после показа фильма участники мероприятия ознакомились с "Азербайджанским уголком", открытым после реставрации 10 мая 2023 года в этой же библиотеке Генеральным консульством по случаю 100-летия со дня рождения бывшего главы государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоYekaterinburqda Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci ildönümünə həsr olunmuş fotosərgi keçirilib

Другие новости из категории

Азербайджанцы в Канаде протестуют против отказа библиотек принимать книги на их родном языке
Азербайджанцы в Канаде протестуют против отказа библиотек принимать книги на их родном языке
1 мая 2025 г. 12:44
Летний лагерь азербайджанской диаспоры впервые пройдет в Ханкенди
Летний лагерь азербайджанской диаспоры впервые пройдет в Ханкенди
29 апреля 2025 г. 10:32
Азербайджанская диаспора в Европе выразила протест против минного террора Армении
Азербайджанская диаспора в Европе выразила протест против минного террора Армении
14 апреля 2025 г. 11:15
В Ашхабаде показан спектакль Узеира Гаджибейли Аршин мал алан
ФотоВ Ашхабаде показан спектакль Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан"
7 апреля 2025 г. 10:52
В Украине представитель азербайджанской диаспоры погиб в ДТП
В Украине представитель азербайджанской диаспоры погиб в ДТП
6 апреля 2025 г. 15:49
Праздник Новруз отметили в азербайджанской школе в Париже
ФотоПраздник Новруз отметили в азербайджанской школе в Париже
23 марта 2025 г. 17:38
Члены азербайджанской диаспоры в Молдове отметили праздник Новруз
ФотоЧлены азербайджанской диаспоры в Молдове отметили праздник Новруз
23 марта 2025 г. 10:49
Глава диаспоры: В Украине начали приводить в пример азербайджанскую модель
ФотоГлава диаспоры: В Украине начали приводить в пример азербайджанскую модель
22 марта 2025 г. 15:07
Амиль Салимов: Сохранение культурной идентичности и интеграция в латвийское общество должны идти рука об руку
Амиль Салимов: Сохранение культурной идентичности и интеграция в латвийское общество должны идти рука об руку
6 марта 2025 г. 14:29
Азербайджанец-депутат Сейма Латвии: Никакой законопроект не помешает мне говорить на родном языке
Азербайджанец-депутат Сейма Латвии: Никакой законопроект не помешает мне говорить на родном языке
6 марта 2025 г. 13:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi