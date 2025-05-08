В Екатеринбурге состоялась фотовыставка, посвященная 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

В Екатеринбурге состоялось мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения Общенационального Лидера Гейдара Алиева

В Екатеринбурге состоялось мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня рождения Общенационального Лидера Гейдара Алиева

Как сообщает Report , об этом распространила информацию пресс-служба Генерального консульства Азербайджана в Екатеринбурге.

"7 мая в библиотечном центре 'Екатеринбург' при организационной поддержке Генерального консульства Азербайджана в Екатеринбурге состоялись фотовыставка и мероприятие, посвященные 102-й годовщине со дня рождения Общенационального Лидера Гейдара Алиева", — говорится в сообщении дипломатического представительства.

В мероприятии приняли участие сотрудники Генерального консульства, представители местной диаспоры, а также студенты, проживающие и обучающиеся в Екатеринбурге.

"Во время мероприятия с речами выступили исполняющий обязанности генерального консула Шохрат Мустафаев, председатель Общественной национально-культурной организации 'Азербайджан-Урал' Шахин Шыхлинский, представитель Свердловского отделения Российско-Азербайджанской молодежной организации Фарида Бойлиева, а также студент IV курса Уральского федерального университета Муталлим Умудов. Они подробно рассказали о славном жизненном пути Общенационального Лидера, а также затронули темы диаспоры, образования и молодежной политики", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что мероприятие продолжилось показом документального фильма "Гейдар Алиев, живущий в 100 воспоминаниях...".

Отмечается также, что после показа фильма участники мероприятия ознакомились с "Азербайджанским уголком", открытым после реставрации 10 мая 2023 года в этой же библиотеке Генеральным консульством по случаю 100-летия со дня рождения бывшего главы государства.