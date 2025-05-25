В Екатеринбурге прошла викторина среди азербайджанских студентов

В рамках Года Конституции и Суверенитета в Библиотечном центре "Екатеринбург" 24 мая была проведена викторина среди азербайджанских студентов, обучающихся в Екатеринбурге.

В рамках “Года Конституции и Суверенитета“, объявленному в Азербайджане, в Библиотечном центре "Екатеринбург" 24 мая прошла викторина среди азербайджанских студентов, обучающихся в российском Екатеринбурге.

Об этом российскому бюро Report сообщили в пресс-службе Генерального консульства Азербайджана в Екатеринбурге.

Мероприятие было организовано Генконсульством Азербайджана в Екатеринбурге при поддержке Общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" и представительства "Азербайджанского молодежного объединения России" (АМОР) в Свердловской области.

Врио генконсула Шохрат Мустафаев и глава представительства АМОР в Свердловской области Тогрул Гасанзаде на открытии мероприятия рассказали о важности интеллектуального состязания, посвященного “Году Конституции и Суверенитета“, и пожелали командам успехов.

Викторина состояла из 3-х раундовой и дуэльной частей. Первое место завоевала команда "Зафар", второе - команда “Нар”, а третье досталось команде “Хранители огня”.

Победителям были вручены денежные призы и дипломы.