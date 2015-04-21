​В Египте состоялось открытие бюста Низами Гянджеви

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Александрийской библиотеке Египта состоялась международная конференция, посвященная великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви, и открытие бюста гениального мыслителя. Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

Мероприятие организовано Международным центром Низами Гянджеви и Александрийской библиотекой Египта при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и министерства культуры и туризма.

На мероприятии приняли участие губернатор Александрии Хани аль-Месири, специальный советник премьер-министра Египта, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, директор библиотеки Исмаил Серагельдин, другой сопредседатель организации, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, члены правления центра, экс-президенты - Петар Стоянов (Болгария), Эмиль Константинеску (Румыния), Борис Тадич (Сербия), Реджеп Мейдани (Албания), Андрес Пастрана (Колумбия), директор Института востоковедения Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Говхяр Бахшалиева, посол Азербайджанской Республики в Египте Шахин Абдуллаев, египетские ученые, общественно-политические деятели, представители общественности и студенты.

Открывший конференцию вступительным словом Исмаил Серагельдин подробно проанализировал творчество великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, подчеркнул вклад богатого наследия поэта не только в азербайджанскую, но и в мировую культуру.

После конференции И.Серагельдин провел церемонию открытия бюста Низами Гянджеви, переданного в дар Александрийской библиотеке Азербайджаном.

После открытия состоялась пресс-конференция для представителей прессы, принимавших участие на мероприятии.