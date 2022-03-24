В Доме Азербайджана организована акция помощи для жителей Киева

Представительство Рады азербайджанцев Украины (РАУ) организовало акцию помощи для жителей Киева в Доме Азербайджана.

Представительство Рады азербайджанцев Украины (РАУ) организовало акцию помощи для жителей Киева в Доме Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что акция прошла при поддержке члена правления РАУ, председателя Конгресса азербайджанцев Киева Олега Крапивина: "РАУ проводит регулярные акции помощи для киевлян в Доме Азербайджана. Ежедневно сюда приходят до 300 граждан, чтобы получить продукты первой необходимости. Сегодня утром в Доме Азербайджана в Киеве была организована очередная акция помощи. Продукты питания, медикаменты, одежда и другие товары первой необходимости были розданы малообеспеченным семьям".

Напомним, до сегодняшнего дня Рада азербайджанцев Украины обеспечила эвакуацию из опасных районов тысяч азербайджанских граждан.