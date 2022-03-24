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В Доме Азербайджана организована акция помощи для жителей Киева

В Доме Азербайджана организована акция помощи для жителей Киева Представительство Рады азербайджанцев Украины (РАУ) организовало акцию помощи для жителей Киева в Доме Азербайджана.
Диаспора
24 марта 2022 г. 17:00
В Доме Азербайджана организована акция помощи для жителей Киева

Представительство Рады азербайджанцев Украины (РАУ) организовало акцию помощи для жителей Киева в Доме Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что акция прошла при поддержке члена правления РАУ, председателя Конгресса азербайджанцев Киева Олега Крапивина: "РАУ проводит регулярные акции помощи для киевлян в Доме Азербайджана. Ежедневно сюда приходят до 300 граждан, чтобы получить продукты первой необходимости. Сегодня утром в Доме Азербайджана в Киеве была организована очередная акция помощи. Продукты питания, медикаменты, одежда и другие товары первой необходимости были розданы малообеспеченным семьям".

Напомним, до сегодняшнего дня Рада азербайджанцев Украины обеспечила эвакуацию из опасных районов тысяч азербайджанских граждан.

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Версия на английском языке ФотоHouse of Azerbaijan organizes assistance campaign for Kyiv residents
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Evində Kiyev sakinləri üçün yardım aksiyası təşkil edilib

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