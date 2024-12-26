В Домах Азербайджана за рубежом чтут память погибших при крушении самолета AZAL

В Домах Азербайджана за рубежом созданы уголки памяти жертв крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане.

В Домах Азербайджана за рубежом созданы уголки памяти жертв крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Азербайджанцы, проживающие в Австрии, Финляндии, Испании, Канаде, Венгрии, Греции и других странах, приходят в Дома Азербайджана, возлагают гвоздики к уголкам памяти, чтут память погибших.

Отметим, что в 18 странах действуют 29 Домов Азербайджана.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.