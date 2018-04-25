В Днепропетровске приняты новые решения в связи с азербайджанцами - ФОТО

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Состоялось собрание азербайджанцев по Днепропетровской области Украины, приняты новые решения по организации диаспоры.

Как сообщили Report в Объединенном конгрессе азербайджанцев Украины (ОКАУ), на собрании была обновлена структура организации по области, внесены изменения в молодежную организацию.

Выступивший председатель ОКАУ, президент Украинской ассамблеи наций, вице-президент Конгресса азербайджанцев Европы Ровшан Тагиев сообщил, что в Украине азербайджанцы тесно и стремительно сплачиваются вокруг конгресса, признание и защита азербайджанской действительности переходит в более активную плоскость: "Поэтому мы чувствует необходимость в обновлении организаций в регионах и это продолжится".

Р.Тагиев сказал, что проживающие в Украине азербайджанцы поддерживают проведенные 11 апреля президентские выборы, приветствуют то, что народ проголосовал за светлое будущее страны, стабильность.

Затем обсудили новые проекты азербайджанской диаспоры Украины в экономическом блоке и приняли решения. Рассмотрели новые программы диаспоры в развитии связей между Украиной и Азербайджаном. Было отмечено, что молодежь должна быть активнее в местной прессе и общественно-политических процессах.

Председатель ОКАУ по Днепропетровской области Наджаф Ахмедов коснулся предстоящих в области работ. Он подробно проинформировал о пользе работ, которые будут выполнены в экономическом блоке.

Собрание продолжилось выступлениями активистов диаспоры.