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По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве дан ифтар

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве дан ифтар В шатре "Рамадан" в Москве провели "День Азербайджана", где для гостей был организован ифтар Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступил Фонд Гейдара Алиева. Руководитель гуманитарных программ российского представитель
Диаспора
28 марта 2023 г. 10:01
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве дан ифтар

В шатре "Рамадан" в Москве провели "День Азербайджана", где для гостей был дан ифтар.

Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступил Фонд Гейдара Алиева.

Руководитель гуманитарных программ российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова отметила семилетнюю традицию в организации ифтара в шатре Рамадан: "Священный месяц Рамазан очень дорог для всех мусульман. Я очень рада, что в седьмой раз, по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, представительство Фонда организовывает ифтар. Мы давно сотрудничаем с Духовным управлением мусульман Москвы, и я надеюсь, что наше сотрудничество и в будущем продолжится".

В свою очередь, заместитель муфтия Москвы Марат Хазрат Арсланов отметил, что проведение подобных вечеров очень важно, потому что люди знакомятся с культурой Азербайджана, после чего у них возникает желание посетить эту страну.

Директор мусульманской школы в Москве Анас Хазрат Мамедов также подчеркнул, что проведение подобных мероприятий позволяет всем ознакомится с традицией и культурой Азербайджана. Он добавил, что после победы Азербайджана в карабахской войне люди желают знать больше о нашей стране.

"Мы всегда будем благодарны шехидам, благодаря которым наша страна освободила оккупированные территории", заключил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Moskvada iftar süfrəsi təşkil edilib
Версия на английском языке ФотоIftar dinner given in Moscow on initiative of Vice President of Heydar Aliyev Foundation Leyla Aliyeva

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