В Давосе выразили поддержку азербайджанским экоактивистам

В рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе была продемонстрирована поддержка азербайджанским экоактивистам, которые проводят мирную акцию на дороге Шуша-Ханкенди

В рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе продемонстрирована поддержка азербайджанским экоактивистам, которые проводят мирную акцию на дороге Шуша-Ханкенди.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что азербайджанские активисты приняли участие в акции, проведенной организацией Green Up в центре Давоса.

Наши соотечественники проявили солидарность с азербайджанскими экоактивистами и представителями гражданского общества, которые в настоящее время проводят акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди, и развернули плакаты, выражающие их требования остановить незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана, а также положить конец экотеррору на территории Азербайджана.