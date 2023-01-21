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В Давосе выразили поддержку азербайджанским экоактивистам

В Давосе выразили поддержку азербайджанским экоактивистам В рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе была продемонстрирована поддержка азербайджанским экоактивистам, которые проводят мирную акцию на дороге Шуша-Ханкенди
Диаспора
21 января 2023 г. 14:50
В Давосе выразили поддержку азербайджанским экоактивистам

В рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе продемонстрирована поддержка азербайджанским экоактивистам, которые проводят мирную акцию на дороге Шуша-Ханкенди.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что азербайджанские активисты приняли участие в акции, проведенной организацией Green Up в центре Давоса.

Наши соотечественники проявили солидарность с азербайджанскими экоактивистами и представителями гражданского общества, которые в настоящее время проводят акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди, и развернули плакаты, выражающие их требования остановить незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана, а также положить конец экотеррору на территории Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAction held in Davos in support of Azerbaijan's eco-activists
Версия на азербайджанском языке ФотоDavosda azərbaycanlı ekofəallara dəstək nümayiş etdirilib

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