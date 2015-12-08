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    ​В Чехии почтили память погибших при аварии на месторождении "Гюнешли"

    Проживающие в этой стране азербайджанцы принесли цветы и свечи к зданию посольства

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Память нефтяников погибших  и пропавших без вести при аварии на месторождении "Гюнешли" почтили в Чехии.

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Азербайджана в Чехии, проживающие в Чехии азербайджанцы и получающие в этой стране образование азербайджанские студенты принесли цветы и свечи к зданию посольства.

    Посол Фарид Шафиев и сотрудники посольства также  почтили память погибших при аварии минутой молчания. 

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