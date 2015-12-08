​В Чехии почтили память погибших при аварии на месторождении "Гюнешли"

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Память нефтяников погибших и пропавших без вести при аварии на месторождении "Гюнешли" почтили в Чехии.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Азербайджана в Чехии, проживающие в Чехии азербайджанцы и получающие в этой стране образование азербайджанские студенты принесли цветы и свечи к зданию посольства.

Посол Фарид Шафиев и сотрудники посольства также почтили память погибших при аварии минутой молчания.