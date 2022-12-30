В Будапеште, Праге и Кишиневе прошли акции протеста против армянского экотерроризма

Наши соотечественники, проживающие в разных странах мира, продемонстрировали солидарность с азербайджанскими экоактивистами, представителями гражданского общества и волонтерами, проводящими акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди.

Наши соотечественники, проживающие в разных странах мира, продемонстрировали солидарность с азербайджанскими экоактивистами, представителями гражданского общества и волонтерами, проводящими акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди.

Как сообщает Report, азербайджанцы, проживающие в столице Венгрии Будапеште, провели мирный пикет в знак протеста против армянского экотерроризма на территории нашей страны. Участники акции, размахивающие флагами Азербайджана, демонстрировали плакаты с лозунгами: "Стоп незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана!", "Стоп экологическому преступлению!", "Нет экологическому террору!", "Стоп нанесению невосстанавливаемого ущерба окружающей среде!".

В столице Чехии Праге перед зданием, где расположены информационный центр ООН, представительство ЮНИСЕФ в Чехии и другие международные организации, также прошла мирная акция протеста, организованная активистом азербайджанской диаспоры Фаридом Амиралиевым, в связи с армянским экотерроризмом на территории нашей страны.

Еще одна акция протеста против армянского экотерроризма состоялась в столице Молдовы Кишиневе перед представительством ООН в этой стране. Выступивший на мероприятии председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчин Байрамов отметил, что охрана окружающей среды является обязанностью каждого человека, независимо от этнической принадлежности.

"Разграбление природных ресурсов Азербайджана и загрязнение его территорий уже стало серьезной проблемой, которая беспокоит не только азербайджанский народ, но и население всего региона", - подчеркнул он.

Было обращено внимание на то, что хоть на дороге Шуша-Ханкенди азербайджанские экоактивисты, представители гражданского общества, волонтеры проводят бессрочную акцию протеста в связи с тем, что российские миротворцы не пропустили в регион группу мониторинга, состоящей из представителей государственных структур Азербайджана, в то время как происходит незаконное разграбление природных ресурсов Азербайджана, загрязняется окружающая среда, совершается экоцид, протестующие не допускают возникновения гуманитарного кризиса.

Недопустимым было названо то, что международные организации, постоянно поднимающие вопрос экологических проблем, демонстрируют безразличие перед лицом армянского экотеррора, совершаемого в Карабахе и было подчеркнуто, что азербайджанская общественность и азербайджанцы мира требуют от международных организаций положить конец незаконной эксплуатации месторождений и экологическому террору в Карабахе.