В Британии прошли акции против невыдачи Арменией карт заминированных полей

В британском городе Ковентри состоялся баннерный флешмоб с лозунгом "Освободите нас от мин, Карабах - это Азербайджан".
Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.
Местным жителям также были розданы информационные лифлеты о том, что Карабах является исторической азербайджанской землей и что освобожденные от оккупации территории заминированы.
Кроме того, члены организации "Natavan Group", действующей в Великобритании, и активисты азербайджанской общины в Лондоне распространили среди местного населения информационные бюллетени, рассказывающие о том, что Армения не предоставила Азербайджану карты минных полей на освобожденных от армянской оккупации территориях.
Параллельно этому в центральных районах города, на автобусных остановках размещена информация, вывешены информационные баннеры.
Отметим, что сегодня в церкви в Ковентри запланировано проведение церемонии поминовения армян.