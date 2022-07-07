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В Бишкеке отменен показ провокационного армянского фильма о Карабахе

В Бишкеке отменен показ провокационного армянского фильма о Карабахе Показ провокационного армянского фильма о Карабахе в Бишкеке отменен.
Диаспора
7 июля 2022 г. 17:40
В Бишкеке отменен показ провокационного армянского фильма о Карабахе

Показ провокационного армянского фильма о Карабахе в Бишкеке отменен.

Об этом Report заявил Президент Общественного объединения азербайджанцев в Кыргызстане "АЗЕРИ", заслуженный юрист Кыргызстана Азизага Алиев.

По его словам, благодаря усилиям азербайджанской диаспоры показ фильма не состоится.

8 июля в Бишкеке в Доме кино планировался показ фильма режиссера Норы Мартиросян «Если стихнет ветер», являющегося очередным инструментом армянской пропаганды и представляющего ситуацию исключительно с армянской позиции.

Фильм является совместным производством Армении, Франции и Бельгии.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilərin Qarabağ haqqında çəkdikləri təxribatçı filmin Bişkekdə nümayişinin qarşısı alınıb
Версия на английском языке Screening of provocative Armenian film about Karabakh canceled in Bishkek

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