В Бишкеке отменен показ провокационного армянского фильма о Карабахе

Показ провокационного армянского фильма о Карабахе в Бишкеке отменен.
Об этом Report заявил Президент Общественного объединения азербайджанцев в Кыргызстане "АЗЕРИ", заслуженный юрист Кыргызстана Азизага Алиев.
По его словам, благодаря усилиям азербайджанской диаспоры показ фильма не состоится.
8 июля в Бишкеке в Доме кино планировался показ фильма режиссера Норы Мартиросян «Если стихнет ветер», являющегося очередным инструментом армянской пропаганды и представляющего ситуацию исключительно с армянской позиции.
Фильм является совместным производством Армении, Франции и Бельгии.