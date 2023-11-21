В Берлине открылась фотовыставка ”Гейдар Алиев и культурное наследие Азербайджана"

В художественной галерее “Gallery Berlin” в Берлине состоялась фотовыставка "Гейдар Алиев и культурное наследие Азербайджана".

В художественной галерее “Gallery Berlin” в Берлине состоялась фотовыставка "Гейдар Алиев и культурное наследие Азербайджана".

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В мероприятии, организованном в рамках “Года Гейдара Алиева” при поддержке Государственного комитета, посольства Азербайджана в Германии и ОАО “Азерхалча”, приняли участие члены азербайджанской общины, представители германской общественности и любители искусства.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Германии Насими Агаев отметил, что великий лидер Гейдар Алиев внес неоценимый вклад как в развитие азербайджанской культуры, так и в ее признание за рубежом. Он отметил, что Фонд Гейдара Алиева в настоящее время успешно продолжает его политику в области культуры.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев проделал большую работу для развития и сохранения азербайджанской культуры. Было отмечено, что президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание сфере культуры, под руководством первого вице-президента нашей страны Мехрибан Алиевой реализуются уникальные крупномасштабные проекты по продвижению и пропаганде культурного наследия Азербайджана во всем мире.

Выставка вызвала большой интерес местной общественности.